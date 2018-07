Stichtingen in Ommen willen uitzondering op reclamebelasting ondernemersfonds

Stichtingen in Ommen hopen op een uitzondering op de reclamebelasting die de gemeente wil invoeren voor winkeliers in het centrum. ,,Er blijft voor ons al erg weinig over."

De Wereldwinkel en de Husselmus maken zich hard voor een uitzondering op de reclamebelasting die de gemeente Ommen in wil voeren. Beide partijen gaven donderdagavond tijdens de raadscommissie aan een een stichting zonder winstoogmerk te zijn en het geld niet te kunnen missen. ,,Voor ons is het minimumbedrag dat wij moeten betalen anderhalf procent van de omzet, terwijl dat bij andere bedrijven tweehonderd keer minder is. De verhoudingen zijn scheef", stelt Johan van der Linde, voorzitter van stichting De Husselmus.

De Husselmus is een stichting die kleine ruimtes verhuurt binnen een winkelpand. ,,Het kan niet de bedoeling zijn dat wij daar als kleine stichting zonder winstoogmerk die gerund wordt door vrijwilligers aan mee moeten betalen", vindt Van der Linde. ,,Bovendien besteden wij de winst die wij maken aan het stimuleren van de kunst in Ommen. Daar krijgen we zelfs een subsidie voor van de gemeente Ommen. Hoe krom zou het zijn als we die subsidie weer betalen aan reclamebelasting?"

De Wereldwinkel heeft hetzelfde probleem. ,,We hebben het de afgelopen jaren financieel erg zwaar gehad", stelt Joop Sollie, penningmeester bij de Wereldwinkel in Ommen. ,,Het bedrag dat wij zouden moeten betalen, is ongeveer de helft van wat wij op jaarbasis overhouden. Heb je een keer een minder jaar, dan zit je al gelijk in de rode cijfers."