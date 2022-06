Stil protest Vilsterse vrouwen: geen blokkade maar fietsen met boerenzakdoek

Waarschu­wing voor militair vlagver­toon Ommen: ‘Het is slechts spel’

Inwoners van de Ommer buurtschappen Junne en Stegeren zijn gewaarschuwd. Vrijdag kunnen ze plotseling oog in oog komen te staan met bewapende strijders en ronkende legervoertuigen. Met de oorlog in de Oekraïne zo dichtbij kan dat tot schrikreacties leiden. Daarom schreef Stichting Ommen 75 Jaar Vrijheid een geruststellende brief over een militair spel dat zich vrijdagavond afspeelt rond droppingsterrein Stegerenseveld.

