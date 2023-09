Zijn bestuur­ders schuldig aan ondergang van woonzorglo­ca­ties zoals in Heino? ‘Oordeel in zicht’

Herinnert u het zich nog? Rond de jaarwisseling van 2021 stond een groep hulpbehoevende ouderen in Heino bijna op straat. Door het faillissement van zorgbedrijf Ontzorgd Wonen konden ouderen geen zorg meer krijgen. Het zorgbedrijf had locaties in heel Nederland en ging kopje onder met een miljoenenschuld. De komende maanden zal blijken of het faillissement tot een rechtszaak tegen bestuursleden leidt.