Strijd om bouw van brug bij Junne eindelijk voor de rechter: omwonenden vrezen nieuwe sluiproute

UPDATE Politie onderzoekt verhaal ‘gevallen kindje’ in Ommen na aangifte, medewerk­ster opvang op non-ac­tief

Een medewerkster van orthopedagogisch dagcentrum De Elzenhoek in Ommen is per direct op non-actief gezet. Ze verklaarde zelf dat ze kinderen – die een ontwikkelingsachterstand hebben – op de opvang in onveilige situaties had gebracht. Een kind zou door haar toedoen zijn gevallen. De ouders en werkgever de Baalderborg Groep deden na dit voorval aangifte bij de politie.

12 december