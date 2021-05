Studente Angelina (14) houdt vanuit Kasteel Eerde veiling voor Mozambique: ‘Heb hulp nodig’

Vanuit de gobelinzaal van Kasteel Eerde in Ommen vindt later deze maand een bijzondere veiling plaats. De initiatiefneemster is Angelina Zweemer, een 14-jarige studente van de Eerde International Boarding School. Zij zamelt zo geld in voor ‘haar’ Mozambique.

Angelina Zweemer heeft tot twee jaar geleden in Mozambique gewoond, haar ouders wonen daar nog, en de dreigende situatie in haar land heeft nu tot haar noodkreet geleid. Ze wil vooral anderen bewust maken van wat er in haar land gebeurt.

Hulp nodig

,,Het is al een aantal jaar zeer onveilig in Mozambique. In het noorden woedt nu al vier jaar een strijd tussen islamitische terroristen en het overheidsleger waarbij grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Ik wil aandacht voor deze problematiek en heb hulp nodig om de mensen in Mozambique te helpen. Dat kan ik echt niet alleen.”

Omdat de studente verdienstelijk schildert, is het idee ontstaan om een veiling via Zoom te organiseren. De opbrengst is bestemd voor Artsen zonder Grenzen in Mozambique. Het evenementen vindt plaats op woensdagavond 26 mei. Mark Smit, bekend als kunsthandelaar in Ommen, treedt op als veilingmeester.

Klapstoel

Diverse galeriehouders doneerden inmiddels al spontaan hun eigen werk, zoals Loes van der Linde van Lindeblad atelier in Ommen en Annemieke Biert van Noga Bags uit Arriën. Ook kussens, romans, een klapstoel uit de school en een glazen uil gaan bijvoorbeeld in de veiling. Evenals twee bescheiden schilderijen van Zweemer zelf. Volgens Gerdien Ort, haar begeleidster op Eerde IBS, gaat het in totaal om zo’n twintig items.

De veiling zal online via het programma Zoom plaatsvinden en start 26 mei om 19 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via Gerdien Ort, bijvoorbeeld per mail: gort@eerdeibs.nl

Volledig scherm Het initiatief komt van Angelina Zweemer, de 14-jarige studente. © Eerde IBS