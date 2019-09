Supermarkt Klein Horsman in Lemele per direct gesloten: ‘Eigen schuld, dikke bult’

De schuifdeur die toegang biedt tot de eeuwenoude winkel - de geschiedenis van de firma Klein Horsman in Lemele gaat terug tot 1893 - is na de laatste zaterdag volgehangen met A4-tjes. ‘Overgenomen door Jumbo Veldkamp Den Ham’ staat er, en ‘Bedankt voor de klandizie!’. Dat laatste is beslist niet cynisch bedoeld, maar het feit dat de winkel van de ene op de andere dag is gesloten komt ook voor Lemele als een verrassing. ,,We spelen al veel langer met het idee, en dat weten ze in het dorp ook wel”, zegt Klein Horsman, aan een verder verlaten tafeltje in de kantine. ,,Nu kreeg ik een aanbod van Jumbo. Die wilden alles overnemen. De voorraad en ook het personeel. Dan kun je er beter direct een klap op geven, want een maand later kan de situatie heel anders zijn. Ik ben heel blij dat de werknemers nu in Den Ham verder kunnen. Die zijn ook niet gek. Als je ziet dat er nauwelijks klanten binnenkomen, dan voel je iets aankomen.”