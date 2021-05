Systeemplafonds grauw en saai? Emma (38) laat zien dat het anders kan: ‘Ben heel trots!’

Voetbal­club OVC'21 uit Ommen heeft ook na 100 jaar meer dan twee doelen: ‘Je deelt hier leef en leed’

24 april Voetbalvereniging OVC’21 vierde afgelopen week het 100-jarig bestaan van de club, maar dat voelt nu een historische fusie met buurman OZC in aantocht is toch ook als een soort afscheid. Een mooi boek, een plaquette in de binnenstad en een retroshirt memoreren aan de eeuwling, die in 1921 werd opgericht omdat de voetbalsport op straat en grasveldjes aan populariteit won.