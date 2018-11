Tachtig jaar ellende van Ommerschans gaat keurig in een bakje

Vilsterse Molen weer zo goed als compleet met nieuwe roede: ‘Het knaagde’

16 november Twee wieken vond molenaar Jos Jutten ‘geen gezicht’, maar sinds woensdag begint de Vilsterse Molen er weer wat completer uit te zien. In 2017 moest één van de roeden worden verwijderd door technische problemen en ruim een jaar later is deze nu vervangen. ,,Eindelijk kunnen we verder.”