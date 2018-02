Taxi Steen Ommen verliest aanbesteding doelgroepenvervoer

Dat het taxivervoer voor speciale doelgroepen in Ommen voor de komende vier tot acht jaar aan vervoerder Munckhof uit Limburg is gegund, is de Ommer raadsfracties VOV, LPO en PvdA in het verkeerde keelgat geschoten.

Ook het CDA stelde vanavond in de raadsvergadering kritische vragen naar aanleiding van de uitkomst van de aanbesteding. Terugdraaien kan niet meer, de bezwaarperiode is ondertussen verstreken.

Een brief van Diana Begeman, eigenaresse van Taxi Steen uit Ommen, aan de gemeenteraad over de aanbesteding rept van fors hogere jaarlijkse uitgaven voor de gemeente. En dat terwijl de passagiers daar in de praktijk volgens haar niets extra’s voor krijgen. De gemeente betaalt voor de nieuwe uitvoerder ruim drie ton per jaar meer dan de prijs waarmee de combinatie TCR-Taxi Steen had ingeschreven, schrijft ze.

Zwart scenario

Begeman schetst een zwart scenario voor inwoners van Ommen en Hardenberg. Lokale taxibedrijven zullen volgens haar mogelijk de deuren moeten sluiten omdat een bestaan van enkel losse taxiritten niet renderend is voor taxibedrijven. Hoewel ze erkent dat de aanbesteding volgens de regels is verlopen en niet als een slecht verliezer wil overkomen, heeft ze toch besloten aandacht te vragen voor de gevolgen van deze aanbesteding.

Belangrijkste vraag van de fracties was of het gemeentebestuur er wel voldoende voor gezorgd heeft dat er voor lokale ondernemers en lokale werkgelegenheid extra punten behaald konden worden in de aanbestedingsprocedure.

Burgemeester Hans Vroomen deed, omdat verantwoordelijk wethouder Ko Scheele op vakantie was, de beantwoording van het spervuur aan vragen van de raadsfracties. ,,Er is een Europese aanbesteding gevoerd door een aantal gemeenten samen (Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Wijhe-Olst, red.) omdat er schaalvoordelen zijn te behalen. Zeker ook omdat vervoer in de regio vaak over gemeentegrenzen heengaat.” Ook het sociaal contracteren is punt van aandacht geweest in de aanbesteding, meldde Vroomen. De prijsverhogingen zijn mede te wijten aan verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening.

Overnemen

Vroomen: ,,Het is niet meer mogelijk bezwaar te maken tegen de gunning. Maar wij zullen er op aandringen bij de nieuwe partij om de medewerkers van Taxi Steen over te nemen.”