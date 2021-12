Taxi Steen uit Ommen rijdt komende jaren voor leerwerkbedrijf Larcom: ‘Opsteker in coronatijden’

Wéér brand in chalet van beheerders­echt­paar ’t Voshuus in Giethmen: ‘Iemand laat zijn tanden zien’

Voor de tweede keer in ruim een jaar is een chalet van het beheerderspaar dat camping ’t Voshuus in Giethmen runt grotendeels door brand verwoest. Het is niet het enige incident op het park, dat juist maandag door politie, OM, gemeente en Belastingdienst werd bezocht. ,,Een optelsom.”

30 november