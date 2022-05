Testen bij GGD in Ommen voorbij; na twee jaar en 80.000 tests sluit de testlocatie

De GGD IJsselland heeft donderdag de corona testlocatie in Ommen gesloten. Sinds dat per april een zelftest voldoende is, worden door de GGD nauwelijks meer testen uitgevoerd. De priklocatie in de Carrousel blijft wel open.

De testlocatie was gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Veldkampweg en werd op 1 juni 2020 geopend. In die tijd zijn 76.409 tests afgenomen. Van die testen bleken16.380 positief. Hieronder vallen niet de reizigerstesten die in de zomer van 2021 werden afgenomen.

Met de sluiting van de locatie in Ommen is het testen bij de GGD echter niet gestopt. Voor enkele doelgroepen blijft het advies om nog wel een PCR-test te doen, zoals zorgmedewerkers, kwetsbare mensen, hun mantelzorgers en mensen die geen zelftest willen of kunnen doen. Dit kan bij testlocaties in Hardenberg, Zwolle en Deventer.

Testen op corona blijft belangrijk

Ook voor het verkrijgen van een herstelbewijs, bijvoorbeeld om te kunnen reizen, blijft de GGD-test beschikbaar. De GGD benadrukt dat zelf testen onverminderd belangrijk blijft. Mensen kunnen het virus nog steeds bij zich dragen en hierdoor anderen besmetten.

De testlocaties in IJsselmuiden en Steenwijk houden de deuren vanaf vandaag ook gesloten. Eind mei sluit de vaccinatielocatie in Hardenberg. De priklocatie in de Carrousel in Ommen blijft vooralsnog geopend.