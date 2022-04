Tiende Vechtgenotenrit in Ommen met nieuwe voorzitter en minder lange stoet

Voormalig politieagent Jan Voortman is de nieuwbakken voorzitter van de Vechtgenotenrit. ,,Ik rij al sinds de eerste keer in 2011 mee als verkeersbegeleider en was sindsdien enthousiast. Mijn voorganger Roos ter Beek had me al gepolst of ik na mijn pensioen haar functie niet wilde overnemen, want zij wilde een stapje terug doen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. We hebben sinds de start een goed organisatieteam. Het is een prachtig evenement en een geweldig mooie groep mensen om het voor te regelen.”