Tieners bestelen politieagent in Ommen: ‘Jongens, m'n fiets wordt gestolen!’

Het bijzondere voorval speelt zich zaterdagavond af bij het treinstation van de stad. Als een politieagent een melding krijgt, rijdt hij er naartoe en zet hij zijn stalen ros snel in de fietsenstalling. Even verderop meldt hij zich om hulp te verlenen.

Hilariteit

Maar terwijl de agent bezig is met zijn werk, ziet hij van een afstandje hoe twee jongens bij zijn fiets staan te rommelen en er vervolgens mee vandoor gaan. De verbazing klinkt door in zijn stem als hij het via de portofoon bij zijn collega's meldt. ,,Ineens kregen we de melding; ‘Jongens, m'n fiets wordt gestolen!’’’, vertelt wijkagent Sander van Eerde, die deze avond ook dienst had. ,,Dat was wel een momentje vol hilariteit bij de collega's.’’