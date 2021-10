Tientallen agenten bewijzen overleden jeugdagent Hardenberg laatste eer: ‘Hij was niet de ‘bad cop’

De 47-jarige Westerhaarder werkte 25 jaar bij de politie, waaronder in Arnhem en Zwolle, en de laatste elf jaar in het politieteam Vechtdal. Daar was Bas Huizing actief als jeugdagent in Hardenberg. Een ontzettend fijne collega, die hart had voor het politievak, vertellen politieagenten Frank Scheper, Marieke Kelder en Dennis Jurgens. Het drietal vormde met zestig collega's en een aantal toezichthouders zaterdagochtend buiten bij de kerk van de Baptistengemeente in Westerhaar een ere-haag, net voor de aanvang van de dankdienst. Daar kwam de rouwstoet onder begeleiding van een politie-escorte aan.