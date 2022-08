Tonnen op rekening van Ommenaar gingen op aan motoren en dure auto’s

Wytze D., man met vlotte babbel, kaal hoofd en met een imponerende lengte, had vandaag geen moeite in de Zwolse rechtszaal zijn verhaal te doen. Want hij had niets te verhullen, zei hij open. Gek op motoren en dure auto’s is hij en het kwam goed uit dat twee mannen (Wilfred Z. uit Bergambacht en Willem van D. uit Dedemsvaart) via hun bedrijven tonnen op zijn rekeningen overmaakten.