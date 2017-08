Topruiters in actie op CSI Ommen

De familie Schuttert (vader Jan, moeder Marian en de broers Hendrik Jan, Johan en Frank) begon in 2008 uit het niets met een hippisch evenement. Wereldbekerwinnaars komen nu in Ommen. Hoe flikten ze dat?

Hendrik Jan (27) moet er zelf om lachen hoe het allemaal begon. ,,We gingen zelf vaak naar wedstrijden. Laten we er zelf ook eens één organiseren, gezellig, zeiden we tegen elkaar. Zonder een bepaald doel.''

'Wet van Schuttert'

Binnen de kortste keren kwam de 'Wet van Schuttert' om de hoek en kwam de sprong naar de top. ,,Wij zijn opgevoed in de stijl van aanpakken en áls je iets wilt, dan moet je er ook helemaal voor gaan'', zegt Hendrik Jan Schuttert. ,,Mijn vader heeft dat perfectioneren extreem, als familie zijn we er achter gekomen dat het met die positieve aanpak ook vaak lukt.''

Aan alles gedacht

Elk jaar gooide de familie Schuttert er op die manier een schepje bovenop. Mooier, beter, professioneler. Ga nu kijken in buurtschap Stegeren en je gelooft je ogen bijna niet. Een tribune voor 900 man, een VIP-tent zo lang als een voetbalveld, een mini-dorp in wording met bars, winkeltjes, een beachclub, inclusief restaurant.

Over een eventueel buitje hoeft niemand zich zorgen te maken. De wedstrijdbak van 50 bij 100 meter is van het 'eb- en vloedtype', een Nederlandse vinding waarbij de vochtigheid vanuit een gesloten systeem automatisch wordt geregeld.

Toppers

En straks staan springkanonnen als Marc Houtzager, Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder, de Duitse kampioen Marcus Ehning, olympisch kampioen Steve Guerdat uit Zwitserland en de Zweed Peder Fredricson (zilver in Rio) toch echt in de ring.

Ruiters en amazones staan in de rij om naar Ommen te komen want ze kunnen logeren in de hoog aangeschreven hotels de Zon of Mooirivier en voor de paarden is het (volgens de Wet van Schuttert) uiteraard top geregeld met speciale tenten en bewaking.

Ajax

De eerste pony van Hendrik Jan heette Ajax, in de tijd dat hij voetbal nog belangrijk vond. Alhoewel Ajax morgenavond een belangrijke wedstrijd speelt, zal Hendrik Jan er geen seconde van zien. ,,Ik volg het helemaal niet meer", zegt hij. ,,Het allerbelangrijkste is nu dat de páárdensport hier goed is en dat het publiek het naar de zin heeft. Het mooiste vind ik dat mensen die helemaal niks met paarden hebben zich toch vermaken. We doen er alles aan om de sport te promoten. Bijvoorbeeld met shows en puissance-springen. Vijf sterren? Laten we eerst dit maar eens tot een goed einde brengen."

