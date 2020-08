Tot nu geen nieuwe coronabesmettingen in brandweerteam Ommen; wachten is nog op 1 testuitslag

Dat laat de Veiligheidsregio IJsselland vrijdagmiddag desgevraagd weten. ,,Daar zijn we natuurlijk heel blij mee’’, reageert woordvoerder Bianca de Greef van de Veiligheidsregio IJsselland. Er zijn sinds woensdag ook geen andere, nieuwe coronagevallen binnen het korps bijgekomen.

Hecht team

De besmetting van drie brandweerlieden werd woensdagavond door de Veiligheidsregio bekendgemaakt. Het drietal heeft elkaar vermoedelijk besmet tijdens een uitruk naar een ongeval die week ervoor. Het brandweerkorps in Ommen is een hecht team van 28 vrijwilligers, waarvan de brandweerlieden elkaar ook in hun vrije tijd zien. Uit een bron- en contactenonderzoek bleek al snel dat het drietal met vier collega’s contact had gehad. Ook zij moesten worden getest op het virus. Drie van de vier uitslagen zien er goed uit.

‘Heel vervelend’

Burgemeester Hans Vroomen van Ommen staat sinds de cluster aan besmettingen aan het licht kwam, dagelijks in contact met de brandweercommandant en de teamleider van het korps. ,,Dit is heel vervelend, in eerste plaats voor de mensen zelf. Ik wens ze een spoedig herstel toe’’, reageert hij. Vroomen is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in zijn gemeente. Hij werd zondag voor het eerst geïnformeerd over de besmetting. ,,Er zijn daarna direct maatregelen genomen’’, duidt hij op het bron- en contactonderzoek dat volgde. Toen later bekend werd dat nog twee brandweerlieden het virus onder de leden hadden en er officieel sprake is van een cluster-besmetting, is besloten dat met de buitenwereld te delen.

De brandweer heeft hem verzekerd dat alle maatregelen zijn genomen om verdere besmetting in te dammen. Doordat zijn eerste zorg de veiligheid van de inwoners van Ommen is, is de belangrijkste vraag of brandweerzorg voldoende geleverd kan worden. ,,Het antwoord daarop is ‘ja’. We hebben een mooi groot brandweerteam van 28 vrijwilligers. Het is een hechte groep. Die kan tegen een stootje. De brandweerdienstverlening kan gewaarborgd worden. Daar zijn geen zorgen over.’’