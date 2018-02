Touwtrekkers uit Witharen verdedigen kampioenstitel in eigen huis

Vilsterse molenaars blij met stationlopers

26 januari Trots kwamen de mannen van de Vilsterse molen vrijdagmorgen naar het Oude Station in Dalfsen. Molenaar Gert van der Weide had er zelfs zijn overall en muts voor aangetrokken om in stijl een gift in ontvangst te nemen van de organisatie van de Station- tot Stationloop.