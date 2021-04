Twee meisjes half uur vast in babyschommel in speeltuin in Ommen

Hoe de Rabobank uit Ommen, Dalfsen en de rest van het Vechtdal verdween

16 april Na onder meer Nieuwleusen, Slagharen, Dedemsvaart, Lemelerveld, Balkbrug, Bergentheim, De Krim en Gramsbergen sluit de Rabobank nu ook haar deuren in Dalfsen en Ommen. Klanten kwamen er haast niet meer, maar zijn straks aangewezen op Zwolle of Hardenberg als enige vestiging in het Vechtdal voor fysiek bezoek. ,,Belangrijk is dat de geldautomaten blijven.”