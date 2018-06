Twenterand moet strijd tegen megastal Beerzerveld staken

Uitbreiding van een intensieve veehouderij: de gemeenteraad van Twenterand probeerde daar in september vorig jaar een stokje voor steken, door vrijwel unaniem tegen te stemmen. Maar de gemeente moet nu alsnog buigen voor de uitbreiding van een zeugenfokkerij in Beerzerveld, gemeente Ommen, maar deels op grondgebied van Twenterand.

De gevoelige kwestie valt daarmee alsnog uit in het voordeel van varkenshouder Jan Schuttert uit Ommen. De veehouder is eigenaar van het bestaande varkensbedrijf aan de Beerzerhooiweg en wil extra stalruimte bouwen, waarvan 2.500 van de in totaal 12.000 vierkante meter op grondgebied van Twenterand. Het aantal varkens kan daarmee stijgen van 970 naar 3.500.

Verklaring

De gemeenteraad moet de verklaring van geen bedenkingen, tegen de uitbreiding van de megastal, nog vaststellen op 17 juli. Maar de gemeente heeft volgens wethouder Martha van Abbema (ChristenUnie) geen invloed op de plannen. ,,We hebben het zelfs nog extern laten toetsen, maar er is voor ons geen ruimte andere keuzes te maken", aldus Van Abbema. ,,Juridisch gezien kan het gewoon niet. We leven wel in een rechtsstaat, wij moeten ons houden aan de rechten en de wetten. Dat geldt ook voor de raad."

Tegenstander

Opvallend is dat het vorige college, een week voor het einde van de regeerperiode, besloot de verklaring op te stellen, terwijl Gemeentebelangen Twenterand, sinds vorige week met drie wethouders in het college, fel tegenstander is van intensieve veehouderij. Mede daardoor groeide de partij in 2010 van twee naar zeven zetels.

Buitenspel