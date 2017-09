Twijfels over hondenlosloopgebied Ommerbos

Het aanwijzen van een deel van het Ommer Bos in Ommen als hondenlosloopgebied stuit op bezwaren bij enkele gemeenteraadsleden. Hetty Waanders pleitte donderdagavond in de raadscommissie voor ruimte voor baasjes om hun honden vrij te laten lopen.

Twee maanden geleden tijdens het Ommer Podium, waar burgers ideeën voor de samenleving kunnen presenteren, kwam ze met het idee. Het gemeentebestuur nodigde haar uit om haar pleidooi te herhalen voor de gemeenteraad bij de behandeling van de nota hondenbeleid.

Geen toeristen

,,Ik woon in De Dante, maar ik ga nooit met mijn hond lopen op de veldjes in de wijk. Ik neem ze mee naar het Broekdijkje of naar het Ommer Bos. Daar is de ruimte, er komen eigenlijk geen toeristen, het is een bos voor de Ommenaren. Dat is een prima plek om ook honden de ruimte te geven. Niet het hele bos, maar het deel tussen de Balkerweg en de Ommerbosweg, of het deel van de Ommerbosweg naar de Grensweg zou daar heel geschikt voor zijn."

Raadslid Leo Bongers (LPO) twijfelde of overlast van de overige gebruikers van het bos te voorkomen zou zijn. ,,Niet alle baasjes hebben hun hond onder appèl. Hardlopers maken ook veel gebruik van het bos."

Hondenspeelveldjes

Uit de enquête die voor het hondenbeleid is uitgevoerd in het voorjaar van 2016 is gebleken dat een deel van de respondenten regelmatig overlast ervaart van niet-aangelijnde honden. Ook hondenpoep is een bron van overlast. Plan is om op zeven plekken in alle wijken, behalve het centrum, hondenspeelveldjes aan te leggen. De veldjes komen in de wijken Dante Noord, Dante Zuid, Laarakkers, Zeeheldenbuurt, De Strangen, Alteveer en Vlierlanden. De exacte locatie wordt gekozen in overleg met hondenbezitters en buurtverenigingen. Bij de velden worden afvalbakken geplaatst en mogelijk ook 'dispensers'. Dat is een automaat waaruit gratis hondenpoepzakjes kunnen worden gehaald.

Poepzakjes

Over het plan van de gemeente om alle hondenbezitters gratis een pakket poepzakjes te geven werden de wenkbrauwen gefronst. ,,Moet dat zoveel kosten?", vroeg opnieuw Leo Bongers over de prijs van 15.000 euro die in het voorstel opgevoerd wordt hiervoor.