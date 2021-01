Typhoons zaaien 76 jaar geleden dood en verderf rond Lemele: felle jacht op V2-raketten

Oorlogsrou­te Vroomshoop vergeet Vechtdal niet: ‘geschiede­nis doorgeven’

11 december Het moet er nog komen: de Memory Route langs 30 bijzondere locaties uit de Tweede Wereldoorlog in en om Vroomshoop. Maar nu al wil het plaatselijke 4 meicomité dat de route een blijvertje wordt. „Zodat we de verhalen doorgeven.” Ook in Beerzerveld en Mariënberg.