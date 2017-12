Uiterwaarden Vecht lopen vol door neerslag in Duitsland

Het Waterschap heeft de mensen die vee in de uiterwaarden hebben lopen, vooraf geïnformeerd. Volgens Martin Hilferink van het Waterschap is er geen sprake van een uitzonderlijke situatie voor de tijd van het jaar. ,,Het systeem doet wat het moet doen, de bodem is verzadigd met water waardoor het gelijk de rivier in gaat." De verwachting van Hilferink is dat het water gaat zakken, dat is gebaseerd op de voorspelling dat er minder neerslag zal vallen in Duitsland de komende tijd.