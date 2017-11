Van leegstand in gemeentehuis Ommen geen sprake, er komt een renovatieplan

Er komt een integraal plan voor de huisvesting van de ambtenaren van Ommen en Hardenberg over beide gemeentehuizen. Van leegstand in het Ommer gemeentehuis is momenteel geen sprake.

Dat zei wethouder Theo Katerberg donderdagavond in raadsvergadering over de begroting 2018 in Ommen. Wel is afgesproken dat de gemeenteraad van Ommen directer betrokken wordt bij ontwikkelingen binnen het ambtenarenapparaat (de BOH). Sinds 2012 delen de gemeenten Ommen en Hardenberg de ambtelijke organisatie onder de titel BOH.

Twee plannen rondom de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) deden het vuurtje bij de gemeenteraad van Ommen ontbranden. Als eerste kwam er een voorstel van de directie van de BOH om het gemeentehuis in Hardenberg te verbouwen voor 400.000 euro om daar ruimte te maken voor 80 ambtenaren die nu nog elders in Hardenberg in gehuurde kantoorruimte zitten.

Visie

Fractievoorzitter Leo Bongers van de Lokale Partij Ommen (LPO): ,,Waar wij ons zorgen over maken is dat nu het gemeentehuis Hardenberg keurig gevuld wordt en dat wij hier met leegstand overblijven. Je moet een visie hebben; waar wij met dit gemeentehuis naartoe willen. Die heb ik niet in de begroting kunnen ontdekken.”

Volgens Katerberg is de verhuizing van de ambtenaren in Hardenberg noodzakelijk omdat de huur van kantoorruimte in het LOC opgezegd is. ,,Dat is fase 1. Het gemeentehuis van Ommen wordt in fase 2 vervolgens gerenoveerd en arbo-proof gemaakt. Eind februari komt hiervoor een plan. Daarna volgt fase drie, waarin er een integraal huisvestingsplan komt voor de hele BOH in Hardenberg en Ommen. Van leegstand in het gemeentehuis in Ommen is overigens absoluut geen sprake. Er zijn 152 werkplekken en die zijn nagenoeg allemaal bezet door de afdelingen Sociaal Domein en Financiën.”

Tweede schok

De tweede schok voor de raad van Ommen kwam toen ze werd geconfronteerd met het voorstel om 900.000 euro uit te trekken voor verdere ontwikkeling van de capaciteiten binnen de BOH, plus bijna vier ton structureel. Met dat bedrag wil de organisatie het strategisch denkvermogen en innovatievermogen versterken.

Het voorstel overviel de gemeenteraad van Ommen. Daarom kwamen de fracties tot de conclusie dat er toch wel grote afstand bestaat tussen de gemeenteraad en de BOH, de ambtelijke organisatie dus. Bernard de Vries Robles (D66): ,,We vinden dat we door het College van B&W teveel achteraf geïnformeerd zijn. We zouden graag meer in contact zijn met onze Hardenbergse collega’s.”