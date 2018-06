Vandalen slopen broedkastjes van Ommenaar Nijstad: 'Ze moeten er met hun klauwen afblijven'

Boos, maar ook opgelucht is Bart Nijstad uit Ommen nadat hij vorige week zag dat 17 van de 25 vogelkastjes die hij in het Laarbos had opgehangen, zijn vernield. ,,Waarom doet iemand dit?"

Nijstad was net terug van een vakantie van vier weken toen hij het slechte nieuws kreeg. ,,Ik kreeg een mailtje waarin stond dat de daken gesloopt waren." Vorig jaar had hij 25 nieuwe broedkastjes voor vogels in het bos opgehangen, 17 daarvan zijn nu beschadigd. De deksels van de kastjes zijn er afgeslagen. Direct na het horen van het nieuws ging Nijstad met een ladder naar het bos om de schade met eigen ogen te kunnen zien. ,,De kastjes hangen drie meter hoog. Daar kun je met de hand niet bij, dus dat is waarschijnlijk met stokken gebeurd." Volgens Nijstad is het goed mogelijk dat er opzet in het spel is. ,,Je moet weten waar de kasjes hangen. Ze hangen vrij hoog en bewust van de looppaden af. Anders kijkt iedereen er de hele tijd in.”

Uitgevlogen

Toch heerst er naast de boosheid ook opluchting bij Nijstad. Ondanks dat het merendeel van de huisjes beschadigd is, is de grootste schade wat hem betreft namelijk uitgebleven. ,,Als je het hoort schrik je wel even. Ik dacht dat er allemaal dode vogels in de huisjes zouden liggen, maar gelukkig waren de vogels al uitgevlogen voordat dit gebeurde. Er was ook één kastje met jongen dat niet was aangepakt. Dat hing namelijk langs de weg en daar durfden de helden niet toe te slaan."

Volgens Nijstad is het niet de eerste keer dat dergelijke vernielingen zijn voorgekomen. Zijn vader hing vroeger ook geregeld kastjes op in het bos, een hobby die Nijstad na diens overlijden heeft overgenomen. Ook zijn vader heeft hier vroeger mee te maken gehad. ,,Dat ging toen om vijftig kastjes. Je vraagt je echt af wat voor zin zoiets heeft." Die vraag blijft nu ook bij hem hangen. ,,Zoveel kasten, waarom doet iemand dit?”

Aangifte

Nijstad heeft de politie op de hoogte gebracht van de vernielingen. Ondanks de geleden schade is hij echter niet van plan om ook aangifte te doen. ,,Zo’n aangifte heeft weinig zin. Ik heb geen idee wanneer dit heeft plaatsgevonden, want ik was op vakantie. Er is ook niemand anders die iets gezien heeft. Je kunt dus wel aangifte doen, maar tegen wie dan?”