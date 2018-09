Varkens aan de wandel na ongeval bij Ommen

Lezingen over Dalfser verzet schot in de roos

19 september Een schot in de roos. Dat is de bijeenkomst met vier lezingen rond het thema ‘De gezichten van het verzet’, die de Historische Kring Dalfsen vanavond houdt in samenwerking met NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De avond in gebouw De Overkant is compleet uitverkocht, vertelt HKD-voorzitter Jan Sibelt enthousiast.