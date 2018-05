Vaten met zure stoffen gevonden op landgoed Junne

De container die op het pad ligt, was niet goed afgesloten. Uit het vat lekte vloeistof. Mogelijk is dit ook het geval bij het gekantelde vat in de droge sloot. Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer is ter plaatse gekomen en heeft onderzoek gedaan naar de inhoud van de containers. Wat de exacte inhoud is wordt onderzocht, maar het gaat volgens de adviseur in ieder geval om een “hele zure stof” met een pH-waarde van tussen de 0 en 2. Dat zou op zoutzuur kunnen wijzen. Of het gaat om drugsafval moet onderzoek uitwijzen.