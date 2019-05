Vechtdal amper vertegenwoordigd in bestuur Vechtstromen

Hardenberg en Ommen zijn amper vertegenwoordigd in het nieuwe bestuur van waterschap Vechtstromen. In het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders in een gemeente, zit geen enkele inwoner van het Vechtdal meer. Jan van Hoek uit Hardenberg, die namens ChristenUnie/SGP in het dagelijks bestuur zat, keert niet terug. Het nieuwe dagelijks bestuur telt louter Twentenaren.

In het algemeen bestuur, vergelijkbaar met de gemeenteraad, is Twente ook ruim vertegenwoordigd. Van de 27 leden komen er zes niet uit Twentse gemeenten. Vijf uit de Drentse plaatsen Emmen, Schoonebeek, Dalen en Coevorden, een uit Ommen: Hugo Tromp, kopman van de ChristenUnie.

Blauwgroene toekomst

Het zwaartepunt van het nieuwe dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen verschuift van landbouw naar natuur, zo blijkt uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’, dat onder leiding van informateur Bart Krol werd gesloten. Het nieuwe bestuur, waarop winnaar Water Natuurlijk met Nettie Aarnink uit Agelo haar stempel drukt, wil extra investeren in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, vergroening, duurzaamheid en een goede waterkwaliteit.

Landbouw

De landbouw was jaren met een eigen zetel in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd, sinds 2015 met voormalig CDA-wethouder Ria Broeze uit Wierden. Die plek wordt nu ingenomen door Erik Lievers, die via de Kamer van Koophandel een aangewezen zetel in het algemeen bestuur bemachtigde. Lievers was wethouder in Hengelo en gedeputeerde van de provincie Overijssel voor D66.

Stegeman

In het algemeen bestuur is het CDA niet meer de grootste, maar de christendemocraten keren met Wim Stegeman uit Rijssen wel terug in het dagelijks bestuur. Hans van Agteren, tussen 2010 en 2018 wethouder in Enschede, komt voor de Algemene Waterschapspartij in het dagelijks bestuur. Hij was wethouder voor Burgerbelangen en zat tussen 2006 en 2010 ook voor deze partij in de gemeenteraad van Enschede.

Integriteit

Bart Krol is nu klaar met zijn werkzaamheden als formateur bij Vechtstromen. De komende weken wordt een onderzoek gedaan naar de integriteit van de voorgedragen kandidaten voor het dagelijks bestuur, waarna het algemeen bestuur hen op 22 mei kan benoemen. In die vergadering wordt ook afscheid genomen van de vertrekkende dagelijks bestuursleden. In de week die daar op volgt maken de benoemde leden van het dagelijks bestuur tijdens het zogenoemde ‘constituerend beraad’ definitieve afspraken over de verdeling van de portefeuilles.

Volledig scherm Hugo Tromp uit Ommen, lid van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen namens de ChristenUnie. © ChristenUnie

Goede afspiegeling