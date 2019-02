Vechtdal College is blij met nieuwe Ommer sporthal

Met het in top hijsen van de vlag van het Vechtdal College en de gemeentevlag is woensdagmiddag het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe sporthal bij de Carrousel in Ommen gevierd. Drie leerlingen brachten hun schoolvlag samen met gymdocent Benno Witzand al rennend naar de nieuwbouw, waar hen een warm welkom wachtte met een applaus, snert en rookworst. Ook de medewerkers van bouwbedrijf Kormelink en onderaannemers lieten zich deze winterkost goed smaken.

Nicola Kolkman, Madina Samet en Sophie Schutte, leerlingen van de tweede klas vmbo van het Vechtdal College hadden de eer om samen met sportwethouder Ko Scheele de vlaggen te hijsen. Benno Witzand, vakgroephoofd van de sectie lichamelijke oefening van het Vechtdal College, is blij met de bouw van de tweede sporthal bij multifunctioneel centrum de Carrousel. ,,Samen met de roostermaker van de school plannen we de gymlessen in, elk schooljaar moet dat weer gebeuren, een heel gepuzzel. Maar we komen dit jaar twaalf lesuren per week te kort, door gebrek aan zaalruimte. Dat probleem speelt al enkele jaren want de school is explosief gegroeid, van 600, 700 naar 1500 leerlingen. Dat is mede te danken aan de komst van de havo/vwo-bovenbouw, en omdat we zeer goed bekend staan natuurlijk... Dat ruimtegebrek hebben we opgelost door met de oudste leerlingen naar de sportschool te gaan. Die leerlingen van de bovenbouw zijn 17, 18 jaar en redelijk volgroeid, dus dat is wel verantwoord.’’

De Slaghen

Het Vechtdal College maakt naast de bestaande sporthal van de Carrousel en de sportschool ook nog gebruik van sportzaal De Slaghen. Leerlingen moeten daarvoor op de fiets naar de Slagenweg en terug, wat de nodige verkeersbewegingen met zich meebrengt en qua verkeersveiligheid niet zonder risico’s is. ,,Daarom heeft de schoolleiding al jaren bij de gemeente gepleit voor een tweede sporthal. In uitstekend overleg hebben we uiteindelijk weten te bereiken dat die tweede hal er komt. Daar zijn we heel blij mee.’’ De nieuwe hal wordt eind juni opgeleverd, in het nieuwe schooljaar gaat het Vechtdal College daar alle lessen lichamelijke oefening inplannen. ,,In principe geven we van mei tot oktober die lessen in de buitenlucht, ijs en weder dienende. Vanaf oktober gaan we dan structureel naar binnen’’, vertelt Witzand.

Hoofdgebruiker

Het Vechtdal College wordt hoofdgebruiker van de nieuwe hal, daarnaast zullen ook basisscholen er gebruik van maken waar onder de in de buurt geplande brede school ‘Kindplein West’. In de avonduren en weekenden kunnen sportverenigingen zoals volleybalvereniging Volco en de zaalvoetbalclub ZVO er hun trainingen en wedstrijden houden. De sporthal kan in drie zaaldelen worden opgedeeld en wordt tegen het westelijke deel van de Carrousel aangebouwd, aan de zijde van de Dantevijver. De bouw is vijftig dagen geleden, in oktober, van start gegaan en verloopt voortvarend. Bijzonder is ook dat bouwer Kormelink straks verantwoordelijk is voor het onderhoud.