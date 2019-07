Vechtdal College Ommen geschokt na aanhouding leerling (16) om brand Nieuwleusen

Bij de brand die twee weken geleden plaatsvond kwam de 22-jarige Cezary om het leven. Locatie-directeur Cor Vosselman van het Vechtdal College in Ommen is geschrokken van het nieuws dat de leerling van de school is opgepakt vanwege mogelijke brandstichting. ,,Dat kan ik alleen maar beamen. Wel is er een politieonderzoek gaande. Daarom houden we als school nu gepaste afstand.”

Condoleance

De verdachte leerling zit in de derde klas van het vmbo. Kort na de brand zijn de mentor en een teamleider van het Vechtdal College aanwezig geweest bij de condoleance. ,,We hebben ons medeleven betuigd. Nu is het zomervakantie. Na de vakantie gaan we met elkaar afstemmen hoe we met de medeleerlingen en de situatie omgaan.”

Urenlang spoorloos

De 16-jarige verdachte is vandaag aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In de nacht van de brand was de jongen niet thuis. Urenlang bleek hij spoorloos. Volgens medewerkers van het Partycentrum Het Witte Peerd in Nieuwleusen was de jongen de avond voor de brand gaan stappen bij discotheek Zaal Dijk in Lemele.

Wat er die nacht verder gebeurde is onduidelijk. Pas de ochtend na de brand kwam de ‘vermiste’ tiener aanlopen in de straat. Gisteren werd bekend dat de politie zeven tips ontving, waarna hij een etmaal later werd aangehouden.

Vrijdag voorgeleid

De politie wil intussen weinig kwijt over de aanhouding van de jongen. ,,Op dit moment begeleidt een familierechercheur het gezin", laat een woordvoerder weten. ,,Er is behalve brandstichting geen andere zaak waar hij van wordt verdacht.”

'Geen aanleiding’