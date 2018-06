Vechtdal Haringparty sponsort hospices

Rijksges­ticht Ommer­schans: Kweek­school van onzedelijk­heid

20:14 Zielzorger in bedelaarskolonie de Ommerschans; een lastiger missie is er niet voor een katholieke geestelijke in de negentiende eeuw. Herontdekte kerkverslagen geven een onthutsend beeld van het leven in de bedelaarskolonie bij Ommen. 'Velen zinken van dag tot dag dieper en dieper als in een draaikolk van bedorvenheid.'