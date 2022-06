Vechtdal-veteranen vieren samen vrijheid: primeur voor Ommen op slotmanifestatie

Vechtdal-veteranen krijgen zaterdag een warm onthaal in Ommen. Na de ontvangst in het gemeentehuis is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Carrousel. Deze reünie, een week na de Nederlandse Veteranendag, maakt deel uit van de uitgestelde slotmanifestatie van 75 jaar vrijheid in Ommen, met hoogtepunten als de opbouw van een militair kampement en pontonbrug bij de Vecht, een toertocht met oude legervoertuigen, en ‘s middags en ‘s avonds veel muziek.

De gemeente Ommen spreekt op zaterdag 2 juli nog eens haar waardering uit aan de veteranen die zich voor ‘onze vrijheid en de vrijheid van anderen’ hebben ingezet. Bij het gemeentehuis is al een ‘Witte Anjer Perkje’ onthuld, waarin deze zomerbloeiers symbool staan voor de erkenning en waardering van de Nederlandse veteranen.