Vechtdal vreest ‘hausse aan toeristen’ en wil campings als proef al op 1 juni open

Vrienden kunnen straks in ‘privécafé’ van Herberg de Klomp in Vilsteren weer feestje vieren

19 mei Vriendengroepen die elkaar de afgelopen tijd door het coronavirus niet hebben ontmoet kunnen op de vrijdagen en zaterdagen in juni terecht bij herberg De Klomp. De horecazaak uit Vilsteren stelt het café exclusief beschikbaar voor gezelschappen van aanvankelijk maximaal tien groepen, want de ruimte is af te huren voor een eigen feestje.