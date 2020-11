Vechtdalgemeenten bieden bijna-daklozen samen onderdak: zes woningen paraat

Beau helpt Zwolse scheldende dakloze Sunil (42) in nieuw tv-programma

15 oktober Sunil (42) scheldt een automobilist die toetert de huid vol als hij de straat oversteekt terwijl het stoplicht op rood staat. De Zwolse dakloze is vanaf dinsdag te zien in het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens. ,,Dit katje pak je niet zonder handschoentjes aan”, zegt Beau over hem in de eerste uitzending.