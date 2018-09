Veel animo voor open dag Ommerschans

Bijzondere geschiedenis

De organiserende stichting Open Monumentendag Ommen is zeer tevreden met de succesvolle dag, wat aan meerdere factoren te danken is. ,,In de eerste plaats het mooie weer. Ook de onthulling van het kanon op de vesting zorgde voor veel publiek. Daarnaast is de Ommerschans steeds meer in het nieuws. Veel mensen willen met eigen ogen zien en horen hoe bijzonder die geschiedenis is. Dat kon vandaag”, aldus Gerda Wermink namens de organisatie. De geschiedenis van de Ommerschans werd belicht in een brochure met foto’s van historische gebouwen langs de route.