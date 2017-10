Veel onbegrip over herinrichting: 'Dit is de doodsteek voor Ommen'

Ondernemers noemen het de 'doodsteek van Ommen'. De herinrichting van de Varsenerstraat zorgt voor ophef en onbegrip. Zodra de bouw van de nieuwe HEMA in de straat is afgerond, krijgt het gebied een nieuwe inrichting. De veranderingen zijn onderdeel van het centrumplan 'Vecht voor het Centrum'.

Over de nieuwe HEMA zijn ondernemers tevreden. Het trekt immers winkelend publiek. Minder tevreden zijn ze over de geringe parkeergelegenheid en de versmalling van de straat die de komst van het pand oplevert. ,,De gemeente zegt dat er op andere plekken geparkeerd kan worden", stelt Arie Feenstra, eigenaar van copyshop ABCombi. ,,Maar mensen gaan echt niet een heel eind naar de groenteboer lopen voor een zak aardappels."

Onvoldoende

Michiel de Groot, eigenaar van Intertoys aan de Varsenerstraat, heeft al vaker klagende klanten aan de kassa gehad. ,,Ik merk nu al dat de geringe parkeerruimte mij klanten kost." De Groot zegt dat er van de honderd parkeerplaatsen veertig overblijven. Dat is volgens hem onvoldoende. Vooral in de zomer als er veel toeristen in de stad komen.

Laden en lossen wordt voor veel ondernemers een probleem vanwege het gebrek aan ruimte. ,,Ik weet niet goed waar ik straks mijn bus kwijt moet", zegt Remo Elsman van elektronicawinkel EP. ,,We hebben een bezorgservice en moeten vaak wasmachines en koelkasten inladen. Daar kun je niet een heel eind mee slepen."

Eng

Feenstra maakt zich niet alleen zorgen om de parkeergelegenheid maar ook om de smaller geworden straat. ,,De weg tussen HEMA en Kruidvat wordt heel smal. De toestroom van auto's is daardoor niet flexibel. Als er een calamiteit is in het centrum dan kunnen hulptroepen hier niet op tijd komen omdat alles vastloopt. Ik denk dat het verstandiger is om het pand van de HEMA wat naar achteren te verplaatsen, waardoor de straat minder smal is."

Niet serieus