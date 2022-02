Veilig verkeer tussen Vilsteren en de Vecht dankzij breed fietspad

,,Het was filerijden hier, fietsen op dit pad werd steeds gevaarlijker. Er is al eens een aanrijding geweest met een fietskar met hond erin. En we hoorden nog wel eens scheldpartijen”, vertelt Marc Meulman van Plaatselijk Belang Vilsteren. Vanuit zijn luie stoel kijkt hij uit over deze fietsslagader. ,,Daarom hebben we in 2020 een actie georganiseerd door de gemeenteraad uit te nodigen om elkaar te passeren, met een rolsoel- en duofiets”, blikt hij terug.