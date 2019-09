Veldzicht viert 125 jarig bestaan met ontbijt voor bewoners Malkander

update Eerste gedupeer­den Dream or Donate hebben geld terug: ‘Dankjewel Broer!’

19:47 Grote opluchting bij een aantal gedupeerden van de doneerwebsite Dream or Donate: zij hebben het geld terug dat via crowdfunding voor hun goede doel was ingezameld. Op verschillende sociale kanalen melden meer dan vijftien mensen dat vandaag het geld bijgeschreven is op de rekening, in één geval een bedrag van bijna 21.000 euro.