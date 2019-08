Verdachte cokehandel met siroopflessen in Ommen: ‘De coke wordt mij in de schoenen geschoven’

Was de lading van 10 kilo coke die in juli 2015 op een bedrijventerrein in Ommen werd afgeleverd van een 40-jarige man uit Almelo? Het Openbaar Ministerie denkt van wel. De man hoorde donderdag 2 jaar cel tegen zich eisen.

Als je het strafdossier vluchtig doorneemt, zo zei de advocaat van Clifford R., dan is het een klare zaak. Op naam van het bedrijf van R. werd op 15 juli een container uit de haven van Antwerpen naar Ommen vervoerd. R. is deze container zelf aan het lossen als het arrestatieteam hem op heterdaad aanhoudt. In de halflege container, wat al opvalt, stond slechts een pallet met flessen siroop. In die siroop zit vloeibare cocaïne.

Na verhitting zou het in totaal gaan om 10 kilogram coke, een forse hoeveelheid dus. Maar wist R. wat hij die dag aan het lossen was? ,,Het is een hele aardige jongen die altijd hard werkt en zonder een relevant strafblad nu hier zit’', zei advocaat Jan Vlug. ,,Ik heb niks te maken met de invoer van drugs. Het is me in de schoenen geschoven eerlijk gezegd’', zei R. over de zaak.

Container

Toch ligt er een het nodige bewijs dat wel in zijn richting wijst, blijkt als de rechters hem het dossier voorhouden. Zijn bedrijf was opgericht toen de lading net in Antwerpen lag of nog onderweg lag. Het lijkt erop dat die BV alleen is opgericht om de container te betalen en door te voeren naar Nederland. ,,Nee, die was voor carnavalskleding’', zei R. Al heeft hij verder nooit carnavalskleding ingekocht. Niet alleen stond de container op zijn naam van zijn bedrijf, hij was ook bij het lossen aanwezig.

Bezinksel

Hoe wist de Nederlandse politie van deze lading? De Belgische Douane viel op dat er opvallende losse betalingen gedaan werden voor deze container. Toen in het geheim de container werd doorzocht, bleek dat niet alle flessen siroop een gelijke hoeveelheid inhoud hadden. Ook de doppen verschilden van kleur. Na analyse bleek het bezinksel onder de flessen dus coke te zijn. Bij het lossen waren meer mensen aanwezig. Een ervan zit vast in het buitenland.

Pogingen van het OM hem naar Nederland te halen, zorgde voor de enorme vertraging van deze strafzaak, zei de officier van justitie. Maar waarom is de verdachte die bij het lossen een pistool droeg niet vervolgd, wilde de raadsman weten. De officier ging er niet op in. Veel in het dossier wijst er volgens haar op dat R. wel degelijk wist wat hij aan het lossen was. De eis van 2 jaar cel is lager dan gewoonlijk, maar ze hield daarmee rekening met het feit dat de zaak jarenlang boven het hoofd van verdachte hing. Advocaat Vlug denkt dat het OM de verkeerde man gedaagd heeft.