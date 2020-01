Verkeerscontrole leidt tot tientallen boetes in het Vechtdal

De politie heeft zondag in het Vechtdal en in Salland een verkeerscontrole gehouden. Verschillende rijbewijzen moesten daarbij ingeleverd worden en de agenten hebben tientallen boetes uitgedeeld.

De politie lette bij de controle bijvoorbeeld op alcohol, snelheid en andere speerpunten. Vijftien keer werd bijvoorbeeld een boete uitgedeeld vanwege het te hard rijden.

Papiertje kwijt

Daar bleef het niet bij. Diverse rijbewijzen zijn ook ingeleverd. Zoals van een bromfietser in Slagharen, die gemiddeld 78 kilometer per uur reed in plaats van de toegestane 45. Ook een automobilist is zijn roze papiertje kwijt. De bestuurder reed 166 reed op de N35, tussen Zwolle en Raalte, in plaats van maximaal 100.

Ook is een aantal automobilisten aan de kant gezet vanwege het onder invloed zijn van drank of drugs. Een automobilist in Stegeren kreeg een boete en een cursus aan de broek, vanwege een te hoge snelheid en het onder invloed zijn van alcohol. De bestuurder blies 350 ug/l, waar de limiet 220 is.

Een andere automobilist werd ook bij Stegeren vanwege de snelheid staande gehouden. De bestuurder bleek niet in het bezit van een rijbewijs en was verder onder invloed van drugs. Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek kan de automobilist twee of drie proces-verbalen tegemoet zien.

Afslaanverbod

De politie meldt op Instagram ook nog een aantal keer bekeurd te hebben voor ‘overige feiten’, zoals het vasthouden van de telefoon en het negeren van het ‘afslaanverbod’ op de N377.

Tot slot meldt de politie nog de resultaten van een lasercontrole op de A1 bij Bathmen. Daar werd op snelheid gecontroleerd bij werkzaamheden. Het leidde tot zes boetes. Afgelopen weekend was er in Bathmen ook al een controle. Toen gingen tweehonderd bestuurders op de bon. Ze reden te hard over de provinciale weg tussen Holten en Deventer.