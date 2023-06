Verkeersdilemma ‘levensader’ van Ommen sleept voort: ‘Pas op de stoep, een vrouw met e-bike’

MET VIDEO Ermin schrijft over zijn avonturen bij dierenambu­lan­ce Kampen: ‘Eigenlijk heb ik niks met dieren’

Hij schrijft misschien (nog) geen bestsellers, maar ondertussen heeft hij al veertien titels op zijn naam staan. Ermin de Winkel, schrijvend onder pseudoniem Arend Zeebeer, vertelt in zijn laatste boek uitvoerig over zijn avonturen op de dierenambulance en deel twee staat alweer voor de deur. „Vang maar eens een vos in een hooiberg.”