Verkeerveiliger Zwolseweg in Ommen laat nog even op zich wachten

Camera's, lussen, tellingen: Ommen overspoeld met verkeerson­der­zoe­ken

22 oktober Camera's hielden afgelopen zomer de poort van Ommen nauwlettend in de gaten, en ook nu wordt het verkeer dat zich op bepaalde punten in en rond de stad beweegt geregistreerd. Met de privacy van weggebruikers zit het wel goed, verzekert wethouder Leo Bongers, die uiteindelijk met alle data een totaaloplossing voor ‘verkeersprobleem Ommen’ wil hebben. Want een ratjetoe, dat is het.