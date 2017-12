Verkerk vraagt Yad Vashem voor Ommer verzetshelden

Yad Vashem is het monument in Jeruzalem , waar slachtoffers van de Holocaust en helpers van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog geëerd worden. ,,Dit bijzondere echtpaar verdient het om publieke waardering te krijgen'', vertelt Verkerk.

Joodse leerlingen

,,Op de website van Oud Ommen wordt het verhaal van dit paar uitgebreid beschreven, maar ze verdienen veel meer. Ik heb al twintig jaar een zomerhuisje in Ommen, dus ik kende de Joodse begraafplaats al wel. Maar toen ik in de zomer als waarnemend burgemeester werd uitgenodigd voor een bezoek aan de Internationale School in kasteel Eerde, zag ik daar het monument ter herinnering aan veertien weggevoerde Joodse leerlingen. Ook hoorde ik van het bijzondere graf van Iordens aan de oever van de Regge. Daarna kwam ik in contact met Harry Woertink van de historische vereniging Oud Ommen, die mij informeerde over deze verzetsman die hielp bij het onderduiken van Joodse kinderen en geallieerde piloten. In 1944 werd hij in het Belgische Hasselt door de Duitsers op de vlucht doodgeschoten.''

Actief in verzet

Iordens was toen nog maar kort getrouwd met Anne Maclaine-Pont, een dochter van een kennis van baron van Pallandt van kasteel Eerde. Ook zij was actief in het verzet en hielp vanaf 1942 met het onderduiken van Joodse kinderen. Ze overleefde de oorlog en woonde daarna in Zwolle, waar ze ook overleed. Na de bevrijding werd Iordens op verzoek van zijn weduwe en met speciale toestemming herbegraven op landgoed Eerde, waar hij zulke goede herinneringen aan bewaarde.

Stolpersteine

Ondanks de waarschuwingen voor Code Rood was ambassadeur Shir-On

maandag toch vanuit Den Haag afgereisd naar het Vechtdal, tot opluchting van Verkerk die komende donderdag afscheid neemt als waarnemer. Hij leidde samen met Woertink en vertegenwoordigers van Stichting Herdenking Joods Ommen de ambassadeur rond langs de Joodse begraafplaats, enkele Stolpersteine in het stadje die herinneren aan in totaal 27 verdwenen Joodse inwoners, kasteel Eerde, en het graf van Iordens.

Onder de indruk