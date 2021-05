Verlate aprilgrap? Winkelwagentjes Lidl Ommen verspreid over parkeerplaats

Zwembad in Ommen eindelijk weer open, maar regels blijven strikt: ‘Wel baantjes, geen bommetjes’

22 april Openluchtzwembad Olde Vechte in Ommen opent volgend weekeinde na meer dan een jaar sluiting haar deuren. Met beperkingen weliswaar, want er zijn maximaal 24 zwemmers tegelijk toegestaan en die worden weer verdeeld over de zes baantjes. Recreatief gespetter is daarbij uit den boze. ,,Maar we zijn zo blij dat we weer wat kunnen.”