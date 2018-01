Verse dennenlucht fascineert koeien 'Als je de kaas eet word je er zelf ook chill van'

Vrijloopstal

Voor de bodembedekking in de royale vrijloopstal is het een goede aanvulling. De houtsnippers komen meestal van grote leveranciers. Een keer per jaar wordt de 70 cm dikke laag houtsnippers volledig vernieuwd. De warmte die de 'vloerverwarming' afgeeft aan de zachte snipperlaag bevordert de compostering van de snippers die de uitwerpselen van de koeien. ,,Dat mengsel kan dan weer over het land uitgereden worden."

Groencontainer

Lisa (15) en Jim (13) Schuttert uit het nabijgelegen Balkbrug komen met de kerstboom achter op de fiets gebonden aanrijden. ,,Onze moeder had in de krant gelezen dat je hier je kerstboom kon inleveren vandaag, vandaar dat we hier nu zijn", vertelt Lisa. ,,Normaal gesproken knippen we de boom in stukken en gaat hij in de groencontainer. Of we brengen hem naar opa, daar kan hij in het bos op zijn terrein. Maar dat is verder weg", legt Jim uit. ,,Het is goed dat de koeien er nog plezier van hebben."