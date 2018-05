Versla Anna van der Breggen op de Lemelerberg

Tijdens Erbens Vechtdaltoer is er een speciaal Strava-segment (de Anna van der Breggen-Erbens Vechtdaltoerchallenge) over de Lemelerberg. Iedereen die de 90, 130 of 170 km afstand fietst én die Strava aan heeft staan op zijn of haar smartphone wordt geregistreerd. Van de gefietste tijden wordt een klassement opgesteld. De mobiele app houdt via GPS sportprestaties bij en maakt het mogelijk die te vergelijken met andere gebruikers.

Het Strava-traject is twee kilometer, telt ruim 39 hoogtemeters en het steilste stuk heeft een steigingspercentage van 6,8 procent. Anna, met oud-wielrenner Rob Harmeling voor zich om de sprint aan te trekken, deed er 2 minuut 58 over.

Wie wil, kan zichzelf nu ook al zonder strava timen. De gele start- en finishstreep staan immers nog op het asfalt. ,,Hoe lang nog, durf ik niet te zeggen. Het was maar goedkope verf", lacht Johan Endeman. Hij is verantwoordelijk voor het uitzetten van de fietsroutes voor Erbens Vechtdaltoer.

Anna van den Breggen won dit jaar Luik-Bastenaken-Luik en gaat aan de leiding in het World Tour klassement. De fietsfanaten die haar snelle klim op de Lemelerberg volgden, volgden haar bewegingen met bewondering. ,,Wat zit ze toch mooi op de fiets hè!", oordeelt Endeman.

Wat vond de wielervedette zelf van dé kuitenbijter van het Vechtdal?

,,Pittig, maar dat is 't ie altijd. Ja, het is een van de mooiste klimmetjes in de omgeving denk ik. Een heel enkele keer ga ik hier wel naartoe voor een echt pittige training, maar hij is wel vrij kort."

Dit is niet de enige klim van vandaag hè?

,,Ik heb er nóg een op het programma staan. We gaan straks ook nog naar de Holterberg. Ik heb hier een tijd gezet voor de toertocht die binnenkort langskomt. Dus dan kunnen de deelnemers proberen de tijd te halen die ik heb gezet."

Denk je dat jou tijd geklopt wordt door de toerrijders?

,,Haha, Ik denk dat dat goed mogelijk is. Als ze goed samenwerken en lekker ingereden zijn dan kan het hoor."

Johan Endeman en Jan Ardesch van de Toerclub Dalfsen, organisator van Erbens Vechtdaltoer snappen dat de naamgever van de toerrit er vandaag niet bij is. Hoewel Erben een fanatieke strava-gebruiker is. Ardesch: ,,Hij had beloofd dat hij een weekje met zijn vrouw Renate en zijn kids naar Zwitserland zou gaan. Voor hem in de plaats hebben we vandaag oud-wielrenner Rob Harmeling in het team.

Erben is dit jaar ook weer bij de voorbereiding van het evenement betrokken, vertelt Ardesch. De Dalfser sportkampioen heeft samen met Theo de Rooij het plan voor de Strava-challenge bedacht voor de sportieve fietsers. Van den Breggen heeft voor de Theo de Rooij-classic in Rijssen op 2 juni ook een Strava-tijd neergezet op de Holterberg.

Volledig scherm Anna van der Breggen zet een strava-tijd neer op de Lemelerberg waar deelnemers van Erbens tourtocht zich op kunnen gaan richten. © Alex Mulder

Ardesch: ,,Het is niet een tijd voor de hele route, het is een tussensprint in de route. De routes van 90, 130 en 170 kilometer gaan over de Lemelerberg. De mensen die strava aanzetten worden automatisch getimed, dus hun tijd kunnen ze later aflezen."