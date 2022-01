Versoepelingen en een restaurant in een oud pastkantoor in Ommen: alles op zijn plek voor huwelijksjubileum Piet en Lenie

VIDEO Maarten (27), alias Nonchelan­ge, uit Ommen maakt furore als artiest: ‘Een kunstenaar moet iets brengen wat er nog niet is’

Hij hoort bij de twaalf grootste Nederlandse talenten van 2022. 3FM besteedt veel aandacht aan zijn nieuwste single, ‘Iedereen is lelijk’. En vanavond (zaterdag) staat Nonchelange, artiestennaam van Maarten Hutman (27), op Eurosonic Noorderslag. Over de ‘stapjes’ van een carrière die begon in Ommen: ,,Ik had de schuur van mijn ouders opgeëist als studio.”

22 januari