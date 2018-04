Vier lintjes voor actieve inwoners gemeente Ommen

De Ommer burgemeester Hans Vroomen heeft vanochtend in de Carrousel aan vier inwoners van zijn gemeente een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Diny Ekkelkamp-Kerkdijk, Frouwke Doezeman-Makkinga, Albert van der Vegt en Harry Woertink werden in het zonnetje gezet en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Diny Ekkelkamp

Diny Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele staat te boek als een zeer sociale vrouw die voor iedereen klaar staat met raad en vooral daad, vooral in de omgeving van Lemele en de buurtschap Archem. Al twintig jaar is ze actief voor zangvereniging De Lofstem. Zo is ze bestuurslid, beheert, archiveert, kopieert en verdeelt alle bladmuziek, kiest samen met de dirigent en enkele andere bestuursleden het repertoire voor kerkdiensten, concerten en overige optredens en coördineert welke koorleden knieperties bakken en verkopen op de Oudhollandse markten in Lemele. Op haar erf is ruimte voor opslag van oudpapier van De Lofstem en voor het bouwen en stallen van praalwagens, die op Koningsdag meedoen aan de jaarlijkse optocht in Ommen en eens in de twee jaar aan het Lemels Feest. Met de ouderenreiscommissie organiseert ze de jaarlijkse busreis voor 65-plussers.

Frouwke Doezeman

Frouwke Doezeman-Makkinga uit Ommen is vanaf 1971 betrokken bij 'De Darde Klokke'. Dit kwartaalblad over de geschiedenis van Ommen, opgericht door haar vader Dieks Makkinga, telt bijna 1000 abonnees. Sinds 1987 is ze redactielid en schrijft ze gedichten in het Ommer dialect. Ruim 25 jaar is ze lid van het 4 meicomité Ommen en jurylid van de 'Gemienschop van Oll Ommer', die zich inzet voor behoud van het Ommer dialect en met Pasen de jaarlijkse optocht met versierde zwaantjes organiseert. Sinds 1972 is ze ook actief binnen de kerk, bijvoorbeeld als scriba en wijkouderling in het ouderenpastoraat.

Albert van der Vegt

Albert van der Vegt uit Ommen is ook zeer begaan met de geschiedenis en streekcultuur van de gemeente Ommen. Sinds de oprichting in 1997 is hij bestuurslid van de Historische Kring Ommen (HKO). Hij doet mee in verschillende werkgroepen, maar is contactpersoon voor de werkgroep genealogie (familiegeschiedenis/stamboom). Twee jaar geleden fuseerde HKO met het Streekmuseum Ommen en ontstond het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). In het Streekmuseum is Van der Vegt manusje van alles. Hij is penningmeester van tijdschrift De Darde Klokke en is voor de 'Gemienschop Oll Ommer' druk met de organisatie van het jaarlijkse paasvuur en eiertikken.

Harry Woertink