Vier Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt in gemeente Ommen

Stookver­bod chaletpark Belmonde in Stegeren blijft van kracht: ‘Klager kan niet doen en laten wat hij wil’

De eis van de eigenaar van een chalet op park Belmonde in Stegeren om hout te mogen stoken tot de bodemprocedure door de rechtbank in Zwolle wordt behandeld, is afgewezen. Het belang van de man om in de tussentijd te mogen stoken is niet zo zwaarwegend dat het de belangen van de vereniging van eigenaars van het park overtreft, stelt de voorzieningenrechter.

21 november