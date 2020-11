Vilsteren en Hasselt vieren Allerzielen in kleinere kring: ‘Het kan niet anders’

Allerzielen Pastor Joska van der Meer: ‘Ik besluit een uitvaart telkens met adieu, wat letterlijk betekent: tot bij God’

31 oktober Joska van der Meer (53) is pastor in de Parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen, verbonden aan de rooms-katholieke kerk. ,,Als mensen in de christelijke traditie overlijden, dan vertrouw ik hen weer toe aan God de Eeuwige.”